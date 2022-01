Lệ Quyên cover hits Mỹ Tâm, netizen nhận xét 'áp đảo chính chủ'

Your browser does not support the video tag.

Chẳng những không ngại ngần gật đầu đồng ý, Lệ Quyên còn mang đến một phiên bản khiến mọi con tim xao xuyến. Với cách thể hiện bằng phong cách vốn có cùng những giai điệu sâu lắng, ca từ đẹp của ca khúc, Lệ Quyên đã thổi một làn gió hoàn toàn mới cho bản hit của Mỹ Tâm.

Còn về Mỹ Tâm, với chất giọng ngọt ngào thì cô cũng khiến người nghe "đổ cái rầm". Lời hát của nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu như lời tự tình buồn khổ của người phụ nữ khi tình yêu tan vỡ.