Lệ Quyên cover hit Vy Oanh được khen 'áp đảo' bản gốc

Tuy bản hit quen thuộc là vậy, thế nhưng gần đây, dân tình lại truyền tay nhau clip Lệ Quyên karaoke Để Cho Em Khóclại được khen "áp đảo" bản gốc, khiến cho đoạn clip thêm thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể, clip ghi lại khoảnh khắc Lệ Quyên tụ họp cùng bạn bè và không thể không có màn karaoke. Nữ ca sĩ đã lựa chọn ca khúc "ruột" của Vy Oanh để thể hiện.

Clip Lệ Quyên đã hát hit Để Cho Em Khóc của Vy Oanh

Lệ Quyên ngồi thể hiện với thần thái rất ung dung thoải mái. So với Vy Oanh thể hiện Để Cho Em Khóc da diết thì Lệ Quyên lại có phần sâu lắng, nồng nàn hơn.