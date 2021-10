Lệ Quyên công khai tình yêu để khẳng định sự nghiêm túc

Trong dịp sinh nhật Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên cũng gửi gắm những lời ngọt ngào tới tình trẻ. Cô viết: "Now and future (Hiện tại và tương lai). Happy birthday Chou Chou, hoàng hôn đẹp những khoảnh khắc cùng nhau ngắm để đón tuổi mới đẹp hơn nhiều phải không?".

Trong dịp sinh nhật Lệ Quyên vừa qua, Lâm Bảo Châu cùng những người bạn cùng đã tổ chức cho nữ ca sĩ một sinh nhật khó quên. Tuy chưa từng trả lời truyền thông chính thức về mối quan hệ này nhưng cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều cho thấy sự nghiêm túc khi không ngại công khai tình cảm ngọt ngào khi bên nhau.

Nhiều người cũng nhận xét, Lệ Quyên ngày càng trẻ đẹp khi yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan