Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lễ viếng bắt đầu tại Nhà tang lễ quốc gia, Đại tá Nguyễn Trung Tâm, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội thông báo đến giờ tổ chức lễ Quốc tang; trân trọng mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến ổn định vị trí để bắt đầu lễ viếng.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ tang điều hành lễ viếng. Ông Nguyễn Hòa Bình đọc thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và tiểu sử, quá trình công tác của nguyên Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đọc thông cáo đặc biệt về lễ Quốc tang, danh sách ban lễ tang, ban tổ chức lễ tang

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ tháng 2/1955 và vào Đảng từ tháng 12/1959. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (5, 6, 7, 8, 9); Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8.

Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2/1987 đến tháng 9/1992 và đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1997, sau đó, ông giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, XI từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006. Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8, 10, 11.

Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần hồi 22h51 ngày 20/5, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức Quốc tang.