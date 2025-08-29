Lễ Quốc khánh 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng

Dịp nghỉ lễ làm thêm kiếm tiền triệu

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, thư giãn hoặc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), do đặc thù sản xuất không gián đoạn, một số bộ phận kỹ thuật vẫn làm việc bình thường, đảm bảo vận hành an toàn và liên tục.

Anh Lê Văn L., kỹ sư vận hành của nhà máy, cho biết anh được phân công làm việc vào hai ngày đầu kỳ nghỉ (30 và 31/8), trong khi ngày chính lễ 2/9 vẫn được nghỉ. “Hai ngày làm thêm được tính lương 300% theo quy định, tổng cộng tôi nhận thêm hơn 4 triệu đồng. Với khoản tiền này, tôi có thể đưa vợ con đi chơi 2 ngày cuối kỳ nghỉ lễ, vừa có thêm thu nhập, vừa không bị mất quyền lợi nghỉ lễ chính,” anh chia sẻ.

Không làm thêm như anh L., nhưng anh Trần Văn N., công nhân bộ phận cơ khí tại cùng nhà máy cho biết vẫn được nhận thưởng lễ. “Năm nay, công ty thưởng 30% lương cơ bản cho người lao động. Với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, tôi nhận hơn 6 triệu đồng thưởng. Nghỉ lễ vẫn được lương nguyên, lại có thêm thưởng, cả nhà tôi đã đặt khách sạn ra Hà Nội để xem duyệt binh dịp Quốc khánh từ nửa tháng nay,” anh nói.