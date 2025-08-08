Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại Miss World lần thứ 73

Nói về lý do chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia chinh chiến tại Miss World lần thứ 73, đại diện BTC Miss World Vietnam khẳng định đây là trăn trở của phía BTC.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của khán giả và cố gắng bộc lộ hết phẩm chất đẹp nhất, cao quý nhất của người con Việt Nam nhằm biến nó thành một đoá hoa đẹp nhất mà thế giới không thể chối từ" – Lê Nguyễn Bảo Ngọc bày tỏ.

"Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng tôi muốn biến hành trình đó trở thành hành trình có ý nghĩa và tự hào mỗi khi nhìn lại. Bên cạnh đó, khán giả Việt cũng tự hào khi nhìn thấy hành trình của tôi.

"Trước khi chúng tôi đề nghị, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn là người của công việc và nhận được sự yêu thương của khán giả. Nhiều khán giả cho rằng, Thái Lan đó có 1 "handpick" (chọn lựa trực tiếp, không qua thi tuyển công khai) và đạt vương miện thì tại sao chúng ta không thử 1 lần “handpick” chọn ra đại diện có đầy đủ phẩm chất, chiều cao, học vấn, những dự án thiện nguyện đường dài…

Những điều này Bảo Ngọc đáp ứng được hết, đặc biệt Ngọc là người có vai trò sáng lập và dẫn dắt dự án "Gen Zero". Từ đó, chúng tôi quyết định ngỏ lời với Bảo Ngọc và nhận được sự đồng ý từ cô ấy" – đại diện BTC cho hay.

Theo thông tin từ BTC, Miss World 73 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025, với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử, ngoại ngữ và chuẩn bị cho các phần thi phụ quan trọng như: Beauty With A Purpose, Top Model, Talent và Head to Head Challenge.