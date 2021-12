Lễ ký kết chiến lược phân phối dự án The Grand Manhattan tại miền Bắc

The Grand Manhattan tọa lạc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM (Ảnh phối cảnh)

The Grand Manhattan thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài... khi sở hữu các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, hồ bơi tràn bờ, hệ thống an ninh 5 lớp... Khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế dự án, đầy đủ các tiện ích chuẩn 5 sao như nhà hàng all day dining, spa, hồ bơi, dịch vụ phòng họp, dịch vụ đưa đón... sẵn sàng phục vụ 24/7.

Đại diện một công ty bất động sản tham dự lễ ký kết đánh giá cao dự án The Grand Manhattan. "Nguồn cung bất động sản hạng sang đang cạn dần tại vùng lõi nhưng cầu vẫn cao do số lượng người giàu tăng nhanh, nhu cầu thuê ngắn hạn, dài hạn của chính trị gia, doanh nhân, Việt kiều... là rất lớn. Vì thế, The Grand Manhattan được nhiều khách hàng đưa vào danh mục đầu tư, đón đầu sự hồi phục và bứt phá của thị trường địa ốc sau đại dịch", vị này cho biết.

Nhân dịp ra mắt, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng quan tâm như:

- Lịch thanh toán chỉ từ 10%, vốn tự có chỉ 20% đến khi nhận nhà

- Ưu đãi Booking 2% (*)