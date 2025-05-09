Lễ khai giảng đặc biệt

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), nên việc tổ chức cũng có những khác biệt so với các năm trước.

Lễ khai giảng năm nay trên cả nước được tổ chức theo hình thức đặc biệt và trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Điểm đặc biệt, lễ khai giảng năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào lúc 8-9h30, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Trong hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh những yêu cầu đổi mới ngay từ việc tổ chức lễ khai giảng.