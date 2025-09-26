Lễ hội Sông nước TP. HCM 2024 giành cú đúp giải Vàng tại giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, chiến thắng này là niềm tự hào không chỉ của riêng lễ hội mà còn khẳng định vị thế hội nhập quốc tế của thành phố. Từ dòng chảy văn hóa - lịch sử, TP.HCM đã kiến tạo một lễ hội đương đại, gắn kết cộng đồng, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là động lực để thành phố tiếp tục phát triển Lễ hội Sông nước thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến và kích cầu du lịch - kinh tế.

Năm 2024, lễ hội ghi dấu ấn với vở đại nhạc kịch khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” gồm 5 chương, quy tụ gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân và nghệ sĩ hàng đầu. Trong 10 ngày, sự kiện thu hút hơn 4,5 triệu lượt người tham gia, tổng cộng 1,301 triệu lượt khách (trong đó có 121.000 khách quốc tế), mang lại doanh thu du lịch ước đạt 4.250 tỉ đồng.

Tiếp nối thành công, Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 31-12. Chương trình khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu xuyên không” được định hướng là Signature Show độc đáo, tái hiện hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai qua sân khấu nhạc vũ kịch thực cảnh kết hợp điện ảnh, âm nhạc, xiếc, ảo thuật cùng công nghệ trình diễn hiện đại, mang màu sắc khoa học viễn tưởng.