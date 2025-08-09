Lễ hội các Đại sứ quán tại Hà Lan: Văn hóa Việt tỏa sáng giữa lòng châu Âu

|Tiết mục “Hào khí Việt Nam” do Hội người Việt Nam tại Hà Lan biểu diễn. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 6/9, con phố Lange Voorhout rợp bóng cây cổ thụ ở thành phố The Hague (Hà Lan) đã trở thành trung tâm náo nhiệt của Lễ hội các Đại sứ quán lần thứ 13 (Embassy Festival). Tiếng nhạc rộn rã, dòng người hối hả và hương thơm từ hàng chục gian hàng ẩm thực hòa quyện, tạo nên bức tranh sinh động thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng và giao thoa văn hóa, năm nay có sự góp mặt của gần 50 đại sứ quán. Với chủ đề Tôn vinh sự đoàn kết, di sản và đa dạng văn hóa, lễ hội khẳng định sức mạnh văn hóa như nhịp cầu kết nối con người, khơi gợi sự đồng điệu, xóa bỏ khoảng cách và mở ra những cánh cửa thấu hiểu.
Trong không gian đa sắc màu ấy, Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật với những màn trình diễn nghệ thuật và gian hàng ẩm thực đặc trưng. Trên sân khấu chung, tiết mục Hào khí Việt Nam với tiếng trống đồng dồn dập, tà áo dài duyên dáng và khí phách hào hùng của dân tộc qua các điệu múa đã khiến khán giả xúc động.
Tiếp đó, dân ca Inh lả ơi vang lên da diết, đưa người xem phiêu lãng về miền núi rừng Tây Bắc, nơi sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em được tôn vinh. Trong ánh mắt rạng rỡ của các nghệ sĩ trẻ, khán giả quốc tế thấy một Việt Nam vừa mạnh mẽ vừa đằm thắm, vừa cổ kính vừa hiện đại.
|Du khách xếp hàng để thưởng thức món phở tại gian hàng của We love Phở. (Nguồn: TTXVN)
Những màn trình diễn ấy không chỉ lan tỏa niềm tự hào văn hóa mà còn gợi dậy tình cảm quê hương trong cộng đồng người Việt tại Hà Lan.
Bà Đặng Thị Vì, 75 tuổi, chia sẻ: “Sống ở Hà Lan đã nhiều năm, nhưng khi thấy các cháu trong tà áo dài biểu diễn, trái tim tôi như được trở về quê hương.” Với thế hệ trẻ, đó là sự kết nối với cội nguồn. Anh Nguyễn Tuấn Anh, 33 tuổi, bày tỏ: “Em không nói tiếng Việt giỏi như ba mẹ, nhưng khi mặc áo dài và gióng lên nhịp trống, em thấy mình thực sự gắn bó với quê hương.”
Theo bà Ngô Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan: “Văn nghệ là nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, đồng thời cũng là sợi dây gắn kết cộng đồng và các thế hệ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lớp trẻ.” Những chia sẻ ấy cho thấy văn hóa không chỉ để khoe sắc, mà còn để gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa bản sắc dân tộc.
Bên cạnh nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam cũng trở thành tâm điểm tại lễ hội. Gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan trưng bày thanh long, dừa, bưởi, cà phê – những sản vật quê hương đã hiện diện rộng rãi trên thị trường châu Âu. Đây không chỉ là nông sản, mà còn là minh chứng cho hành trình hội nhập của Việt Nam, từ cánh đồng quê nhà đến bàn ăn quốc tế.
Đặc biệt, phở Việt đã chinh phục bạn bè năm châu. Gian hàng phở của Hội “We love Phở” luôn đông kín khách, du khách kiên nhẫn xếp hàng thưởng thức hương vị nóng hổi, đậm đà. Kế bên, nem rán giòn rụm, gỏi cuốn thanh mát và cà phê phin sóng sánh càng làm nổi bật sự tinh tế, mến khách và đậm đà bản sắc Việt.
|Du khách quốc tế tại gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan. (Nguồn: TTXVN)
Trong mắt bạn bè quốc tế, ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn giàu hồn cốt, chứa đựng triết lý sống chan hòa và tình yêu dành cho thiên nhiên, cho cộng đồng.
Giữa khung cảnh đa sắc màu của lễ hội, sự góp mặt nổi bật của cộng đồng người Việt chính là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực bền bỉ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nơi đất khách.
Từ những điệu múa, câu hát đến bát phở, tách cà phê, Việt Nam đã kể với thế giới câu chuyện của một dân tộc kiên cường, tự hào, đa dạng và đang vươn mình ra biển lớn. Đó là câu chuyện của một Việt Nam hội nhập nhưng không hòa tan, luôn giữ gìn cội nguồn trong khi sải bước tự tin trên con đường toàn cầu hóa.
La Haye, thành phố vốn nổi tiếng với những tổ chức quốc tế tôn vinh hòa bình, công lý và sự công bằng, đã trở thành một không gian lý tưởng để Việt Nam và thế giới cùng nhau gặp gỡ. Tại lễ hội năm nay, Việt Nam đã thực sự tỏa sáng, không chỉ bằng sắc màu văn hóa, mà bằng cả tâm hồn, khát vọng và niềm tự hào dân tộc.