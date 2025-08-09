Lễ hội các Đại sứ quán tại Hà Lan: Văn hóa Việt tỏa sáng giữa lòng châu Âu

Tiết mục “Hào khí Việt Nam” do Hội người Việt Nam tại Hà Lan biểu diễn. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/9, con phố Lange Voorhout rợp bóng cây cổ thụ ở thành phố The Hague (Hà Lan) đã trở thành trung tâm náo nhiệt của Lễ hội các Đại sứ quán lần thứ 13 (Embassy Festival). Tiếng nhạc rộn rã, dòng người hối hả và hương thơm từ hàng chục gian hàng ẩm thực hòa quyện, tạo nên bức tranh sinh động thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng và giao thoa văn hóa, năm nay có sự góp mặt của gần 50 đại sứ quán. Với chủ đề Tôn vinh sự đoàn kết, di sản và đa dạng văn hóa, lễ hội khẳng định sức mạnh văn hóa như nhịp cầu kết nối con người, khơi gợi sự đồng điệu, xóa bỏ khoảng cách và mở ra những cánh cửa thấu hiểu.

Trong không gian đa sắc màu ấy, Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật với những màn trình diễn nghệ thuật và gian hàng ẩm thực đặc trưng. Trên sân khấu chung, tiết mục Hào khí Việt Nam với tiếng trống đồng dồn dập, tà áo dài duyên dáng và khí phách hào hùng của dân tộc qua các điệu múa đã khiến khán giả xúc động.