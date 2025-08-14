Lễ hội búp bê quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 13-8, ban tổ chức Lễ hội búp bê quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - Doll Fest 2025 đã có những chia sẻ đầu tiên về lễ hội. Doll Fest 2025 lấy cảm hứng từ thế giới búp bê - biểu tượng của ký ức, sáng tạo và cá tính. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay, âm nhạc và đặc biệt là những người trẻ mang trong mình tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 29-10 đến 3-11 tại The Global City (TP HCM). Trong đó, đêm Concert Búp Bê Show 4, diễn ra vào ngày 2-11. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian rực rỡ, nơi văn hóa búp bê, thủ công mỹ nghệ và thời trang giao thoa đầy nghệ thuật.

Điểm nhấn của Doll Fest 2025 là triển lãm búp bê quy mô lớn với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu tất tần tật các loại búp bê về chủng loại, chất liệu, kích thước, màu sắc...