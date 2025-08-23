Lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á sẽ trải dài 3 thành phố lớn Việt Nam

Ngày 22/8, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) công bố sự kiện lễ hội Bia GBA Oktoberfest Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng.

Sự kiện nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam; đồng thời hòa chung niềm vui đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức. Đồng thời, đánh dấu sự quay trở lại của lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á; tiếp nối thành công của năm 2024 với hơn 10.500 khách tham dự, hơn 20.000 lít bia tươi nhập khẩu từ Đức được phục vụ.

Năm nay, Oktoberfest 2025 hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động nhất năm khi lần lượt cập bến 3 trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của Việt Nam. Sự kiện sẽ mở màn tại JW Marriott Hà Nội vào các ngày 25, 26, 27/9, tiếp nối bằng đêm hội duy nhất tại Furama Resort Đà Nẵng vào ngày 3/10 và khép lại mùa lễ hội tại khách sạn Nikko Sài Gòn trong ba đêm 9, 10, 11/10.

Lễ hội tổ chức năm 2024 với hơn 10.500 khách tham dự - Ảnh: BTC.

Ông Alexander Ziehe – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) - cho biết: “GBA Oktoberfest không chỉ là một lễ hội, đây là chiếc cầu năng động kết nối và củng cố tình hữu nghị lâu bền giữa Đức và Việt Nam, đồng thời tạo ra những mối liên kết ý nghĩa giữa cộng đồng, doanh nghiệp và bạn bè. Năm nay đặc biệt hơn khi chúng tôi kỷ niệm 30 năm thành lập GBA và tự hào mang trải nghiệm Oktoberfest đích thực đến Đà Nẵng - trung tâm sôi động của miền Trung. Việc mở rộng các hoạt động đến khu vực miền Trung thể hiện cam kết của GBA trong việc kết nối và gắn kết hội viên trên khắp cả nước, đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa, hợp tác thương mại và xây dựng quan hệ đối tác bền vững”.

Ông Peter Kompalla - Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) - chia sẻ: “Ngoài hương vị, âm nhạc và bầu không khí Đức đích thực, sự kiện còn là nền tảng để thúc đẩy hợp tác trong thương mại, đầu tư, đào tạo nghề, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Khi kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm đồng hành cùng GBA, chúng tôi muốn cùng nhau viết nên chương tiếp theo – mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn và mang nhiều tác động tích cực hơn cho cả hai quốc gia, đồng thời đưa tinh hoa nước Đức đến gần hơn với người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung”.

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Đức và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam, lễ hội “GBA Oktoberfest” được tổ chức tại Việt Nam kể từ năm 1992. Trong hơn 30 năm qua, “GBA Oktoberfest” đã trở thành cầu nối văn hóa giữa Đức và Việt Nam, thắt chặt hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Không chỉ là mang lại những trải nghiệm văn hóa nước Đức đến gần hơn với Việt Nam, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đối tác kinh doanh, cộng sự chủ chốt vì sự cộng tác tốt đẹp.

Lê Đình Dũng