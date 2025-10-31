Lễ Halloween là ngày nào, bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì?

Lễ Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày 31 tháng 10, là một ngày lễ nổi tiếng với trang phục hóa trang, trò chơi xin kẹo và những quả bí ngô được chạm khắc...

Nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ các lễ hội Celtic cổ đại và truyền thống Kitô giáo đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông và tưởng nhớ linh hồn người chết.

Ngày nay,lễ Halloween hiện đại tập trung vào niềm vui, tính cộng đồng cũng như pha lẫn một chút ma mị, kinh dị bao trùm không khí ngày lễ. Đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.