Lê Dương Bảo Lâm và 11 nghệ sĩ bị chấn chỉnh

Mọi tình huống đều được Thượng tá Lê Hải Hùng (Phó trưởng phòng Chính trị, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy) và Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM) giám sát qua camera.

Trung tá cũng phê bình các nghệ sĩ có lỗ hổng kiến thức chữa cháy, yêu cầu họ nghiên cứu, tìm hiểu xử lý sự cố cơ bản.

Trong nhiệm vụ khác, MONO mắc sai lầm vì tự ý xông vào khu vực có khói, không mang mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí. Chỉ huy nghiêm khắc phê bình nam ca sĩ, do đây là điều cấm kỵ với chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu họa.

Khi mới gia nhập lực lượng, dàn nghệ sĩ cũng bị chấn chỉnh về tác phong, kiểu tóc khi tham gia chương trình thực tế đầu tiên về công an. Họ phải tự cắt tóc cho nhau, mặc cảnh phục và bước vào khóa huấn luyện với nhiều bài thực hành từ cơ bản đến nâng cao.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình thực tế nhập vai đầu tiên về lực lượng công an nhân dân. 12 nghệ sĩ tham gia chương trình gồm MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài và MONO.

Chương trình ra mắt nhằm tri ân, tôn vinh cống hiến của chiến sĩ công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).