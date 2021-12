Lê Dương Bảo Lâm nhói lòng trước ngày con gái lên bàn mổ

Chiều 6/12, Lê Dương Bảo Lâm đăng đàn động viên ái nữ trước ngày lên bàn mổ.

"Ngày mai con gái đi mổ lỗ tai rồi. Cố lên con nha, đau một lần rồi thôi. Con gái ba mạnh mẽ lắm. Thương con Bảo Nhi và xin lỗi để thích hợp với cái status này ba phải lựa tấm hình xu nhất của con", nam diễn viên hài nhắn nhủ.



Con gái Lê Dương Bảo Lâm - bé Bảo Nhi.

Vô số lời động viên đã được gửi tới gia đình Lê Dương Bảo Lâm. Bên cạnh lời chúc thành công, may mắn cho ca mổ, nhiều người cũng thắc mắc về bệnh tình, lý do khiến Bảo Nhi phải can thiệp tới lần thứ 2 ở tai.