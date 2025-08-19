Lê Dương Bảo Lâm nể phục Thượng tá Nguyễn Chí Thành vì cống hiến phi thường

Tập 4 của chương trình Chiến sĩ quả cảm tái hiện hàng loạt tình huống thực chiến nghẹt thở như lặn tìm tang vật dưới lòng sông, giải cứu nạn nhân nơi vách đá trong đêm mưa rừng tăm tối, và đỉnh điểm là dập lửa cứu hơn 200 người trên con tàu du lịch bốc cháy giữa sông Sài Gòn. Trong suốt những thử thách ấy, người truyền lửa, chỉ huy trực tiếp và là điểm tựa vững chắc cho các nghệ sĩ nhập vai chính là Thượng tá Nguyễn Chí Thành - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM

Hơn 20 năm qua, người con của Thái Bình (cũ), Thượng tá Nguyễn Chí Thành đã gắn bó với cái nghề ngược chiều bình an này, đã dành trọn thanh xuân cho công tác cứu nạn, cứu hộ trên khắp mọi miền đất nước. Tháng 6/2023, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - sự ghi nhận cho những cống hiến phi thường và tinh thần bất khuất của một người lính cứu nạn.

Trong từng thử thách ở Chiến sĩ quả cảm, giọng nói dõng dạc, mệnh lệnh chính xác và ánh mắt quả quyết của Thượng tá Nguyễn Chí Thành là điểm tựa vững chắc cho đồng đội. “Người hùng” hướng dẫn nghệ sĩ từng kỹ thuật lặn, chỉ cách bám dây khi leo vách đá, hay nhắc nhở cách giữ bình tĩnh trong biển khói lửa. Nhưng sau dáng dấp nghiêm nghị của một chỉ huy, người ta còn thấy một “người anh” tận tình và ấm áp.

“Tại sao với cái thần thái như thế này cùng với gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nói chuyện nhỏ nhẹ như thế này, mà có thể làm được những chuyện phí thường như vậy”, Lê Dương Bảo Lâm xúc động nói về Thượng tá Nguyễn Chí Thành.

Lê Dương Bảo Lâm nể phục Thượng tá Nguyễn Chí Thành vì những cống hiến phi thường

Chính vì thế, nghệ sĩ nhập vai vừa khâm phục, vừa cảm phục anh: khâm phục bản lĩnh thép của người chỉ huy, và cảm phục trái tim bao dung của người anh.

Điều khiến hàng triệu khán giả xúc động không chỉ là những hình ảnh thực chiến, mà còn ở lời bộc bạch chân thành của anh hùng Nguyễn Chí Thành: “Tôi nguyện làm cái nghề đến khi nào mình già, đến khi nào không còn sức thì thôi”.

Trong hơn 20 năm công tác, Thượng tá Nguyễn Chí Thành đã đi qua vô số thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức ấy không chỉ khắc sâu vào tâm trí anh, mà còn trở thành minh chứng cho lòng quả cảm và tình người không bao giờ tắt.

Vụ hang sâu Hà Giang năm 2020: nạn nhân rơi xuống hang gần 300m. Giữa hoàn cảnh “cân não”, anh và đồng đội không cho phép mình bỏ cuộc. “Chúng tôi là tia hy vọng cuối cùng. Nếu bỏ cuộc, nạn nhân sẽ mãi mãi nằm dưới hang”, người hùng thầm lặng tâm sự.

Vụ chìm tàu Dìn Ký (Bình Dương, 2011): 16 người mất tích. Trong dòng nước xiết, đêm mưa nặng hạt, đội cứu hộ lao vào con tàu chao đảo. Khi kéo được một phụ nữ lên, anh vô tình chạm phải đứa trẻ được mẹ ôm chặt. Hình ảnh người mẹ che chở con trong giây phút cuối đời khiến anh nghẹn ngào: “Tôi muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được”.

Vụ tìm kiếm ở Cao Bằng (2019): một trong những ca cứu hộ khó nhất Việt Nam. Hang sâu hơn 220m, chỉ rộng 50–60cm, nạn nhân mất tích đã 3 năm. Bất chấp hiểm nguy chưa từng có tiền lệ, anh và đồng đội vẫn dấn thân để đưa thi thể nạn nhân trở về với gia đình.

Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ (2/2023): anh là 1 trong 24 thành viên tinh nhuệ được Bộ Công an cử đi quốc tế. Tại hiện trường đổ nát, chính anh và đồng đội đã cứu sống một thiếu niên 17 tuổi – tia sáng hiếm hoi giữa bức tranh tang thương.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Dẫu trải qua biết bao khoảnh khắc sinh tử, ký ức ám ảnh và những giây phút đối diện ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Thượng tá Nguyễn Chí Thành chưa từng một lần chùn bước. Với anh, mỗi nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, là lời hứa bất diệt với nhân dân, miễn còn sống là sẽ còn cống hiến cho nhân dân, vì nhân dân mà sống.

Chiến sĩ quả cảm không đơn thuần là một chương trình truyền hình thực tế, mà ở đó thông qua những câu chuyện của những con người phi thường như Thượng tá Nguyễn Chí Thành, chương trình chuyển tải một thông điệp xã hội sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và tinh thần quả cảm ở thế hệ trẻ.