Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Phần Lan

Đúng 10h đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ra tận cửa xe đón và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan. Hai nhà lãnh đạo tiến lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều 2 nước Việt Nam và Phần Lan.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển rất tích cực và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế - giáo dục - khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan lần này thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo; tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai