Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân chủ trì lễ đón. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam sau nhiều năm, diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/11/1975-12/11/2025), qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Nhà nước Angola đã thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với những nghi lễ cao nhất, bao gồm 21 loạt đại bác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço duyệt đội danh dự

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp nhà nước tới Angola

Mặc dù nằm ở hai châu lục khác nhau, nhưng Việt Nam và Angola vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, được hun đúc từ cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và không ngừng được củng cố, phát triển trong nửa thế kỷ qua. Trên nền tảng chính trị vững chắc, hai nước đã xây dựng được một khuôn khổ hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, kể cả kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân. Hai nước dành cho nhau nhiều sự ủng hộ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước cũng như trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết.

Những kết quả đạt được là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó giữa Angola và Việt Nam không chỉ trên phương diện chính trị - ngoại giao mà còn ở những lĩnh vực cụ thể, hướng tới sự phát triển bền vững.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Angola

Trong bối cảnh kinh tế - thương mại thế giới đang diễn biến phức tạp, chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là bước đi quan trọng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường, đối tác, nhất là các đối tác tiềm năng ở châu Phi, châu lục có dân số 1,5 tỷ người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tài nguyên phong phú, có vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ kinh tế thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường giới thiệu đoàn cấp cao Việt Nam

Chuyến thăm Angola lần này của Chủ tịch nước Lương Cường là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Việc làm sâu sắc, thúc đẩy, nâng tầm quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Angola củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, ký kết thêm nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống biến đổi khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân…

Mặt khác, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi mà Angola đang đảm nhận thì chuyến thăm này cũng là dịp quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, Angola và ASEAN; là dịp để hai bên phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Chủ tịch nước Lương Cường tại lễ đón

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ song phương.