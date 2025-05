Lễ diễu binh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước được bảo vệ như thế nào?

Sáng 30/4, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra tốt đẹp, an ninh, an toàn ngày đại lễ được đảm bảo tuyệt đối.

Khảo sát hiện trường, thiết lập hệ thống kiểm tra an ninh

Sự kiện quy mô cấp quốc gia này có sự tham gia của hơn 13.000 người, trong đó có nhiều khách quốc tế, nguyên thủ quốc gia. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho buổi lễ nói riêng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an toàn các phương tiện tham gia phục vụ lễ kỷ niệm (Ảnh: K01).

Xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.