Lễ đài Tuyên ngôn độc lập 2/9 được lắp đặt thần tốc thế nào?

Ngày 2/9/1945, Quảng trường Ba Đình chật kín hàng chục vạn người dân. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên lễ đài bằng gỗ giản dị, cả biển người bỗng lặng im, như nín thở trước giây phút lịch sử.

Từ trên lễ đài ấy, giọng Người vang lên, ấm trầm mà dõng dạc, ngân xa từng lời bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ít ai biết, lễ đài lịch sử này chỉ được dựng gấp rút trong khoảng 15 tiếng và tồn tại chưa đầy 24 giờ. Lễ đài dựng bằng gỗ, vải và đinh mượn của nhân dân, rồi tháo dỡ ngay sau buổi lễ. Một công trình tồn tại ngắn ngủi, nhưng ánh sáng thiêng liêng từ nơi ấy thì trường tồn mãi cùng dân tộc.