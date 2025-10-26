Lễ cưới Á hậu Quỳnh Châu và CEO khách sạn

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn - chủ tịch, CEO hệ thống khách sạn tại Đà Lạt - tổ chức lễ thề nguyện ngày 26/10. Trước khoảng 40 khách mời thân thiết, á hậu xúc động nói về hành trình “đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch” và hứa sẽ yêu Phát Nguyễn “đến khi tim ngừng đập”.
Khoảnh khắc cô dâu và chú rể hồi hộp chuẩn bị cho buổi lễ được ghi lại sau hậu trường. Quỳnh Châu được ê-kíp hỗ trợ chỉnh trang váy cưới, còn Phát Nguyễn chăm chút từng chi tiết nhỏ trong bộ vest trắng. Cả hai đều viết lại lời thề nguyện bằng tay, tự tay giữ tờ giấy trước giờ bước ra lễ đường.
Quỳnh Châu xúc động đọc lời thề nguyện: “Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên”.