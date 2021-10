Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Nhật: ngậm ngùi nghe Sư Cô hát 'Bậu Ơi Đừng Khóc'

Sinh thời, Phi Nhung không chỉ là một giọng ca được nhiều thế hệ yêu mến, mà còn là một Phật tử có tấm lòng vàng. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện vì xã hội ở các chùa. Sau khi cô qua đời, nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước cũng đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm cố nghệ sĩ đầy xúc động.

Mới đây, trên TikTok lan truyền đoạn clip đặc biệt, ghi hình lại một buổi lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại một ngôi chùa ở Nhật Bản.

Sư Cô trình bày ca khúc Bậu Ơi tưởng niệm Phi Nhung tại lễ cầu siêu cho Phi Nhung ở một ngôi chùa Nhật Bản

Sau buổi lễ cầu siêu theo đúng nghi thức tại Chánh điện vô cùng trang nghiêm, một Sư Cô đã đứng dậy và bắt đầu hát ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc, một ca khúc gắn liền với sự nghiệp của cố ca sĩ Phi Nhung.