Lê Bảo Dương Lâm xin kinh nghiệm diễn bar của HIEUTHUHAI

Là diễn viên hài và nhẵn mặt với nhiều gameshow truyền hình, gần đây Lê Dương Bảo Lâm bắt đầu nhận lời đi hát, lấn sân âm nhạc. Thân thiết với HIEUTHUHAI từ khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm nên Dương Lâm đã hỏi kinh nghiệm diễn quán bar từ nam rapper.

Clip Lê Dương Bảo Lâm xin kinh nghiệm diễn bar từ HIEUTHUHAI