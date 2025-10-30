Lễ ăn hỏi của diễn viên Đình Tú và 'mỹ nhân; phim giờ vàng VTV

Sáng 30/10, cặp diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng ở Hà Nội. Buổi lễ chỉ có người thân hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết nhất với cô dâu, chú rể tham gia. Trong ngày vui, Đình Tú và Ngọc Huyền mặc áo dài trắng đơn giản. Sau đó, Ngọc Huyền thay sang chiếc váy cưới truyền thống.

Trước ngày đón dâu, Đình Tú bày tỏ sự háo hức khi đăng ảnh chụp cùng bộ áo dài sẽ mặc vào lễ vu quy và viết: “Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu”.