LĐBĐ Thái Lan cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ

Thông tin từ FAT cho biết, tổ chức này sẽ cử đoàn cán bộ do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu sang Việt Nam trong ngày hôm nay để xin lỗi về vụ việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch FAT - Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đoàn cán bộ sang Việt Nam xin lỗi. (Ảnh: FAT).

Trước đó trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Thái Lan chiều 28/10, Quốc kỳ Trung Quốc đã được hiển thị thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của Đội tuyển Việt Nam. Điều này dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía VFF cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Phía VFF đã gửi yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và FAT làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

Ngay trong tối 28/10, Chủ tịch FAT - Madam Pang đã gửi thư xin lỗi và quyết định cử đoàn cán bộ do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu sang Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay 29/10.

FAT khẳng định đây là sai sót của đơn vị tổ chức sự kiện. FAT hy vọng VFF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ không mắc phải sai lầm tương tự trong tương lai khi được đăng cai các giải đấu quốc tế.