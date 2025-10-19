Lấy ý kiến cơ quan thuế và công an để cấp sổ cho dự án An Phú - An Khánh

Bên cạnh đó, có 77 nền đất đã bị người đại diện pháp luật của HDTC chuyển nhượng với giá trị thấp hơn giá thực tế có thể gây hại cho HDTC, trong đó có phần vốn góp của Công ty có vốn nhà nước. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến dự án An Phú - An Khánh, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có ý kiến về việc đang điều tra vụ án và xác minh các tố giác liên quan đến HDTC. Trong đó xác định có các vi phạm liên quan đến 176 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh được cấp trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016 khi không đủ điều kiện, có thể xâm phạm đến quyền lợi của các cá nhân đang quản lý đất chưa được bồi thường.

Cũng tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu của nền đất số 1009, lô Ac16 đường 10A của khu A dự án An Phú - An Khánh do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

Tại buổi họp, Phó tổng giám đốc thường trực HDTC Nguyễn Văn Út cho biết, 176 nền đất nói trên đã được chuyển nhượng cho khách hàng trước thời điểm cổ phần hóa. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp cũng đã loại trừ, không đưa vào giá trị doanh nghiệp. Do đó việc tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà không ảnh hưởng gì. Hiện nay công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện cơ quan thuế TPHCM cũng cho biết, hiện Công ty HDTC còn nợ thuế 350 tỷ đồng. Do đó, các thành viên Tổ công tác đề nghị chờ ý kiến chính thức từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận.

Về khoản nợ thuế, đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cho biết, cũng có trường hợp nợ thuế nhưng doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi chuyển nhượng tài sản thì cơ quan thuế sẽ thu phần nghĩa vụ liên quan. Do đó, trường hợp HDTC cũng có thể áp dụng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị sau cuộc họp này, cơ quan thuế và Công an TPHCM có ý kiến bằng văn bản. Trong trường 2 cơ quan trên đồng ý thì Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp trên.