Lấy vợ xong thanh niên liên tục xin đi công tác, lý do thực sự bị lộ tẩy khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngoan ngoãn, chăm chỉ, người nhỏ nhỏ, thật thà, lương tháng nào cũng nộp cho vợ không thiếu 1 đồng… vậy mà vợ không yêu thương lại suốt ngày như vậy. Hỏi sao lúc nào cũng muốn đi công tác, lại còn:

- Trước em chỉ lấy lý do linh tinh thôi chứ thật ra em muốn đi công tác để tránh vợ em chút xíu. Hôm nay em thấy anh ấy định không cho em đi nên em mới nói thật, may mà anh ấy sắp xếp em đi. Sướng anh à”.

Ảnh minh họa

Theo dõi câu chuyện, không ít cư dân mạng phải bật cười về tình huống trớ trêu mà không kém phần hài hước của anh chồng trẻ. Vì thường xuyên bị vợ có võ “bắt nạt” nên bất cứ khi nào cơ quan cần người đi công tác là đức ông chồng này lập tức xung phong hoặc xin đi để tránh vợ.

Ban đầu có lẽ do ngại với đồng nghiệp nên anh chàng luôn lấy lí do linh tinh để che lấp cái sự lạ đời của mình. Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, một ngày sau giãn cách do lo lắng sếp không cho mình đi công tác, người chồng nôn nóng xin đi và buột miệng nói ra lý do làm lộ tẩy “nỗi khổ” trong lòng mình.

Nghe những lời tâm sự về cô vợ giỏi đấm đá của khổ chủ, không những đồng nghiệp mà đông đảo cư dân mạng cũng phải bật cười mà thông cảm. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những bình luận hài hước và chia sẻ với anh chồng ngoan hiền mà sợ vợ.