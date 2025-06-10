Lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14

Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đảng ta đã “vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn”, kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số điểm trọng tâm để hội nghị nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến.

Công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”

Về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư cho biết, đến ngày 20/8, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (tái cử và tham gia lần đầu).