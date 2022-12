Lấy đại gia bất động sản, Phanh Lee hiếm hoi khoe ảnh về ái nữ

Mới đây trên Instagram cá nhân, Phanh Lee đã cập nhật khoảnh khắc mới. Lần lên sóng này, hot mom khoe vẻ đáng yêu của cô con gái đầu tên Sochu.

Được biết, trong ngày đầu đến trường, rich kid nhí rất hoạt bát, nhanh chóng hòa nhập cùng cô giáo và bạn bè. Nhìn con gái vui đùa bên cô giáo, Phanh Lee bày tỏ rất mui mừng.

Phanh Lee khoe con gái nhưng vẫn quyết giấu kín diện mạo cô bé. Bà mẹ trẻ chọn góc quay từ phía xa.

Đánh dấu một trong những thời khắc quan trọng của ái nữ, hot mom 2 con tự tin tuyên bố: "Chúng tôi đã thành phụ huynh học sinh".