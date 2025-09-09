Lấy chàng trai nhà đối diện, cô dâu Hà Nội tiết lộ bản cam kết độc lạ của mẹ

Bản cam kết độc lạ

Gần nửa năm trôi qua, Lê Khánh Huyền (SN 2002, Hà Nội) đôi lúc vẫn không tin, mình đã kết hôn và làm dâu nhà đối diện, cách nhà mẹ đẻ chưa đến 10 bước chân. Huyền kể, mối duyên đặc biệt của cô có sự tác động rất lớn từ hai bên gia đình.

Khánh Huyền và Quang Nhật (SN 2001) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Nam Phù (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cũ). Hơn kém nhau 1 tuổi, họ chơi với nhau từ nhỏ, cũng có thiện cảm với nhau nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Cặp đôi nhà đối diện nên duyên

Khi trưởng thành, cặp đôi thường được gia đình và xóm giềng gán ghép. Huyền xinh xắn, năng động, còn Nhật hiền lành, ngoan ngoãn nên cả hai được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”.

Chưa kể, bố mẹ hai bên rất thân thiết, bố Huyền thường sang nhà Nhật uống cà phê, chơi cờ nên họ mong muốn được làm thông gia để “thân càng thêm thân”. Trong những bữa cơm nhà, Huyền thi thoảng lại nghe bố mẹ nhắc đến chàng trai hàng xóm với nhiều ẩn ý.

“Hồi sinh viên năm nhất, tôi đã có bạn trai nên chẳng mảy may nghĩ đến lời gán ghép ấy. Có lần, anh bình luận vào ảnh của tôi và nhắn tin bắt chuyện nhưng tôi cũng không bận lòng. Đến đầu năm 2022, sau khi chia tay người yêu, tôi mới nói chuyện với anh nhiều hơn”, Huyền kể.