Laver Cup 2025: Ngày ông hoàng Roger Federer thành tỷ phú

Tỷ phú Federer

Laver Cup bước sang mùa giải thứ 8, và đâu đó người ta lại thấy Roger Federer mỉm cười rạng rỡ, đi đi lại lại ở San Francisco (Mỹ).

Suy cho cùng, giải đấu - nơi tập hợp những ngôi sao đối đầu nhau từ hôm nay (19/9), chia thành đội châu Âu và phần còn lại của thế giới - chính là “món đồ chơi” ưa thích của huyền thoại Thụy Sĩ.

Federer trở thành tỷ phú thể thao. Ảnh: Laver Cup

Cách đây 3 năm, Federer giã từ sự nghiệp để tận hưởng thành quả và bắt đầu một giai đoạn mới: nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho núi rừng, hạn chế xuất hiện công khai, nhưng lại có thêm vô số chuyến đi để đáp ứng hàng loạt cam kết riêng.

Bên cạnh anh, gần như lúc nào cũng có người đại diện thân tín Tony Godsick.

Chính Godsick từng gợi ý Federer xây dựng một giải đấu theo cảm hứng Ryder Cup (golf), với tham vọng biến thành sự kiện thường niên lớn. Có vẻ như ý tưởng đó đang đi đúng hướng.