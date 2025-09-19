Lâu lắm rồi mới thấy Hiền Hồ diện bikibi trở lại, nóng bỏng cỡ này!

Trong một số khoảnh khắc, giọng ca 9X còn khéo léo phối cùng quần jeans để gia tăng sự kín đáo.

Trong quá khứ, tuy không sở hữu vóc dáng chuẩn như hoa hậu và người mẫu nhưng Hiền Hồ rất tự tin để lộ vóc dáng.

Thậm chí, người đẹp còn từng là một trong những nữ ca sĩ chăm khoe ảnh bikini nhất showbiz. Và tất nhiên, độ táo bạo là khác xa bây giờ khi những thiết kế bikini nhỏ xíu hoặc khoét sâu đầy bốc lửa được cô ưu ái hơn cả.