Lâu lắm rồi mới thấy Hiền Hồ diện bikibi trở lại, nóng bỏng cỡ này!

19/09/2025 11:00

Từng tung ảnh khoe dáng như cơm bữa, lâu lắm rồi dân tình mới lại được thấy Hiền Hồ trở lại đường đua áo tắm.

Mới đây, Hiền Hồ khiến dân tình phát sốt khi "xả kho" loạt khoảnh khắc để lộ vóc dáng nét căng trong chuyến du lịch biển.

Theo đó, người đẹp diện đồ bơi 1 mảnh, tự tin pose nhiều dáng khác nhau khoe vòng eo con kiến cùng vòng 3 quyến rũ.

Hiền Hồ dạo này.

  Đáng nói, đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, dân tình mới lại được thấy giọng ca Có Như Không Có khoe trọn vẹn body trong bộ đồ bơi quyến rũ.  Bên cạnh vóc dáng thon gọn không thay đổi, Hiền Hồ còn "đánh gục" nhiều người bởi làn da trắng muốt cùng mặt mộc khó có điểm để chê.

Hiền Hồ được nhận xét giữ vững phong độ vóc dáng khi mặc đồ tắm.
  Trong một số khoảnh khắc, giọng ca 9X còn khéo léo phối cùng quần jeans để gia tăng sự kín đáo.

Trong quá khứ, tuy không sở hữu vóc dáng chuẩn như hoa hậu và người mẫu nhưng Hiền Hồ rất tự tin để lộ vóc dáng.

Thậm chí, người đẹp còn từng là một trong những nữ ca sĩ chăm khoe ảnh bikini nhất showbiz. Và tất nhiên, độ táo bạo là khác xa bây giờ khi những thiết kế bikini nhỏ xíu hoặc khoét sâu đầy bốc lửa được cô ưu ái hơn cả.

Hiền Hồ của 3 năm trở về trước.

