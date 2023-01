Lâu lắm mới đi hát, Khởi My liệu còn được chào đón như xưa?

Hiện tại, Khởi My đang theo đuổi công việc trở thành một streamer nữ. Nhờ sự nổi tiếng từ trước đó, người đẹp đã có những bước tiến vượt bậc so với các đồng nghiệp trong nghề. Cũng vì vậy, Khởi My không còn quá mặn mà với công việc ca sĩ.

Khởi My được biết đến là một ca sĩ có giọng hát cao, đẩy cảm xúc. Cô chiếm trọn trái tim người hâm mộ nhờ những bản hit đình đám. Nhưng sau khi lấy chồng, Khởi My lui dần về phía sau ánh đèn sân khấu để tập trung cho những công việc khác.



Khởi My theo đuổi công việc trở thành streamer chuyên nghiệp và có những thành công nhất định.

Mới đây, Khởi My khiến khán giả bất ngờ khi đi hát trở lại tại một sự kiện chào năm mới 2023.