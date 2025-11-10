Latvia dự định trục xuất hơn 800 công dân Nga

Thông tin này được bà Madara Puke, Giám đốc truyền thông Cục Quốc tịch và Di trú Latvia, xác nhận. Bà cho biết 800 công dân Nga phải rời khỏi lãnh thổ Latvia trước ngày 13/10. Nếu họ tiếp tục ở lại sau thời hạn này, việc cư trú sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Latvia hiện có khoảng 1,8 triệu dân, trong đó gần 40% là người nói tiếng Nga. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ công nhận tiếng Latvia là ngôn ngữ nhà nước, còn tiếng Nga được xếp vào nhóm “ngoại ngữ”. Cùng với đó, Chính phủ Latvia đã thông qua lộ trình chuyển đổi toàn bộ hệ thống giáo dục sang giảng dạy bằng tiếng Latvia trong vòng ba năm tới, tiếng Nga chỉ được học như ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số.

Khu vực biên giới giữa Latvia và Nga. (Ảnh minh họa: KT)

Từ tháng 8/2022, Latvia thắt chặt chính sách đối với công dân Nga, chỉ gia hạn giấy phép cư trú tạm thời trong trường hợp đặc biệt và yêu cầu thi đỗ tiếng Latvia trình độ A2 để được cấp quy chế cư trú lâu dài. Các biện pháp này đang gây lo ngại trong cộng đồng người Nga tại Latvia.