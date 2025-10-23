Lật xe tải ở Quảng Ngãi, 2 người tử vong

Hậu quả, ông Huỳnh Minh Đ. và ông Lê Phạm Th. (38 tuổi), ở xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk, bị thương nặng; 2 người còn lại kẹt trong ca bin xe đã tử vong hiện chưa xác định được lai lịch.

Nhận tin báo, Công an xã Rờ Kơi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được làm rõ.