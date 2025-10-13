Lật xe khách tại Lào Cai, 3 nạn nhân tử vong, nhiều người bị thương

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay (13/10) tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).