Lật xe khách chở 46 người, dùng xà beng phá kính đưa nạn nhân ra ngoài

Hải Dương| 19/08/2025 11:11

Xe khách chở 46 người đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng khiến nhiều người bị thương.

Sáng 19/8, UBND xã Krông Búk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xe khách khiến nhiều người bị thương. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

z6921457602474_10c15b4736ade98ef3b71fd057c6cc69.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SĐ

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang BKS 50H - 550.55 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai.

Khi đến địa bàn xã Krông Búk, xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường và lật nghiêng. Thời điểm này, trên xe có 46 người.

Phát hiện sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng địa phương đã dùng xà beng phá kính để đưa hành khách ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Một số người còn lại bị xây xước nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu, chưa ghi nhận nạn nhân tử vong.

