Lật thuyền ở Nigeria khiến 40 người mất tích

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters| 18/08/2025 07:24

Cơ quan khẩn cấp Nigeria hôm qua 17/8 cho biết, một chiếc thuyền chở 50 người đi tham quan một khu chợ nổi tiếng đã bị lật tại bang Sokoto, tây bắc nước này khiến hơn 40 người mất tích.

Theo bà Zubaidar Umar, giám đốc Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quốc gia, những hành khách này đang trên đường đến chợ Goronyo nơi buôn bán nông sản lớn của bang thì gặp nạn. Hiện, 10 người đã được cứu sống và lực lượng cứu hộ đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị ứng cứu khẩn cấp để tìm kiếm những người còn mất tích.

lat thuyen o nigeria khien 40 nguoi mat tich hinh anh 1
Một vụ lật thuyền khác ở Nigeria hồi tháng 11/2024. Ảnh: NDTV

Ba tuần trước, một vụ tai nạn đường thủy tương tự đã xảy ra tại bang Niger, miền trung Nigeria, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích khi một chiếc thuyền chở khoảng 100 hành khách bị lật.

Theo vov.vn
