Lật tẩy thủ đoạn của kẻ giả danh công an lừa đảo hơn 240 triệu đồng

Chiều 7/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi giả danh công an chiếm đoạt của người dân gần 242 triệu đồng.

Dương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.