Lật tẩy 'màn kịch' kết hôn xuyên biên giới và cú lừa 400 triệu đồng tiền sính lễ

Theo cơ quan công an, các đối tượng Dũng, Bình và Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang). Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền sính lễ 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng 1 tuần, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình, sau đó các đối tượng chia nhau số tiền sính lễ của ông Cương.

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi, ngày 17/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.