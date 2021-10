Lật tẩy chiêu đổi diễn viên đóng clip 18+ của 'idol giới khiêu dâm'

Chân dung 2 "idol khiêu dâm" khét tiếng có doanh thu cực khủng

Trong cộng đồng làm content bẩn, nếu nói C.C là quán quân thì vị trí á quân chắc chắn phải thuộc về "bác sĩ wax lông" trên. Tần suất ra clip khiêu dâm không hề thua kém C.C, thậm chí còn đầu tư và có nhiều vi phạm nghiêm trọng hơn cả "bạn đồng nghiệp" của mình.



Thanh niên này mở một phòng khám, chuyên về điều trị da, kèm theo đó là những dịch vụ như triệt lông vĩnh viễn, v.v...



Tuy nhiên, việc kinh doanh spa - chăm sóc da hay wax lông là phụ, chủ yếu đây được xem là studio quay content 18+ có quy mô cực khủng, hoạt động một cách "công khai".



Tính tới thời điểm hiện tại, kênh O.F của vị "bác sĩ wax lông" này đã lên tới số lượng gần cả nghìn GB, bối cảnh được quay ngay tại địa điểm kinh doanh của gã.

Đây được cho là nhân vật xuất hiện trên cả clip của C.C và "bác sĩ wax lông"

Ngoài ra, những diễn viên từng xuất hiện ở clip của C.C cũng xuất hiện trong clip của "bác sĩ" kể trên - tạo nên cả một "vũ trụ" kinh doanh content 18+ phản cảm trên MXH.



2. Diễn viên trong các clip đều không sử dụng biện pháp an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục, HIV/AIDS cực kì cao



Cũng giống như C.C, các clip của vị "bác sĩ" kể trên đều khiến người ta rợn người và lên án mạnh mẽ khi tổ chức những buổi truy hoan tập thể ngay tại phòng khám và không sử dụng các biện pháp an toàn tình dục.



Nội dung cũng khá nghèo nàn, thường các "diễn viên" xuất hiện trong clip sẽ sử dụng chất kích thích, quan hệ trụy lạc và đổi từ người này sang người kia.



Hầu như ở những video 18+ mà "bác sĩ wax lông" đăng tải, những người này đều không sử dụng biện pháp an toàn như bao cao su.



Ngay cả khi trong phần mô tả, người đăng đều ghi rõ là các diễn viên đang dùng Prep (thuốc ngừa nguy cơ nhiễm HIV) nên có thể không cần dùng bao cao su.



Nhưng HIV không phải nguy cơ duy nhất khi bên cạnh đó còn là các bệnh lây nhiễm về tình dục như lậu, giang mai, sủi mào gà...