Lật tẩy chiêu biến đá ‘0 đồng’ thành đá quý cổng trời, vài tháng ẵm cả chục tỷ

Ngày 23/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”, bắt giữ 11 đối tượng, đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ổ nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong.

Những cục đá không có giá trị được các đối tượng thổi phồng thành đá thô có chứa đá quý bên trong. Ảnh: CACC

Đến ngày 21/8, Ban chuyên án đã triển khai phương án, lực lượng được chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng khoảng 70 tài khoản YouTube ảo để tạo lòng tin cho "con mồi"