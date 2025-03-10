Lật tàu gần cầu Việt Trì, nghi 2 vợ chồng mất tích trong đêm

Chiều 3/10, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ cho biết, tối qua (2/10), tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn phường đã xảy ra vụ lật tàu.

Theo ông Nhu, con tàu được neo đậu tại bến trên sông Lô thuộc xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình neo đậu, có thể tàu bị đứt neo, trôi đến khu vực cầu Việt Trì thì lật và chìm hẳn.