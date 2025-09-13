"Lật mặt 8" vươn ra 4 châu lục

Phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (tựa tiếng Anh: "Face Off 8: Embrace of Light") do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và Minh Hà sản xuất, sẽ chính thức ra rạp quốc tế từ ngày 18-9. Đây là bộ phim Việt đầu tiên phát hành rộng rãi tại 4 châu lục, đánh dấu cột mốc quan trọng cho điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Theo lịch phát hành, "Lật mặt 8" sẽ chiếu tại Mỹ, Úc, New Zealand, Cộng hòa Czech và Slovakia từ ngày 18-9. Ngày 19-9, phim ra rạp tại Canada, Anh, Scotland, Na Uy, Thụy Điển; ngày 20-9 tại Pháp, Bulgaria; ngày 3-10 tại Nhật Bản, Ba Lan; và ngày 9-10 tại Đức. Như vậy, tác phẩm sẽ lần lượt hiện diện tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á.