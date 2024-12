'Lật mặt 8' chính thức bấm máy với dàn diễn viên 'khủng', Lý Hải nói lý do phải bấm máy sớm 2 tháng

Ngày quay đầu tiên diễn ra tại Ninh Thuận, ngoài dàn diễn viên, cả 4 con của nam đạo diễn cũng có mặt. Ngày 09/12 tại Ninh Thuận, đoàn phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” đã chính thức bấm máy ngày đầu tiên. Trong những hình ảnh được ê-kíp tiết lộ, ngoài dàn diễn viên hùng hậu sẽ góp mặt trong phần này, cộng đồng mạng còn chú ý đến sự xuất hiện của cả 4 bé nhà đạo diễn Lý Hải - NSX Minh Hà tại ngày khai máy, dự đoán năm nay các bé cũng sẽ có vai trong “Lật mặt 8”. “Lật mặt 8” sẽ là phần phim quy tụ dàn diễn viên đông kỷ lục so với các phần trước. So với lịch trình những phần trước của “Lật mặt”, “Lật mặt 8” bấm máy sớm hơn đến 2 tháng vì liên quan đến quá trình tập luyện của dàn diễn viên cho những vai diễn họ đảm nhận. Đạo diễn Lý Hải tiết lộ: “Năm nay, Lật mặt 8 phải chuẩn bị sớm hơn. Lý do là ngoài diễn xuất ra, diễn viên còn phải biết nhảy và hát. Sau quá trình casting các bạn có kiến thức cơ bản về nhảy và hát, mình phải nhờ biên đạo Cộ đến chỉ dẫn thêm. Các bạn phải tập cho nhuần nhuyễn để ra set quay không mất nhiều thời gian. Các bạn vừa phải tập thoại, tập diễn còn phải tập hát, nhảy nên cực hơn rất nhiều. Song song đó thì Lý Hải cũng phải chạy đi chạy về, vừa chọn bối cảnh vừa phải kiểm tra tiến độ các bạn tập luyện cũng tiền kỳ rất kỹ với tất cả diễn viên. Đặc biệt là các diễn viên lần đầu đóng điện ảnh. Nên công tác chuẩn bị lần này cực hơn mọi năm rất nhiều”. Đoàn phim bấm máy sớm 2 tháng so với các phần phim trước. Lý Hải cũng cho biết thêm, tác phẩm lần này không phải theo thể loại đơn lẻ như các phần trước mà là sự pha trộn của nhiều yếu tố từ tình cảm gia đình, hành động, hài hước và phần âm nhạc chiếm đến 30% trong phim. Anh hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo nên một món ăn tinh thần thú vị cho khán giả trong thời gian tới. Dàn “diễn viên nhí” nhà Lý Hải - Minh Hà có mặt tại buổi khai máy. Trải qua thời gian casting cam go, cân nhắc kỹ lưỡng của nhà sản xuất, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” giới thiệu đến công chúng sự tham gia của dàn diễn viên quen mặt với khán giả từ truyền hình đến điện ảnh như: NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Chiều Xuân, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Ngọc Tưởng, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh, rapper Yuno Bigboi, dancer Đoàn Thế Vinh, Tạ Lâm, Tín Nguyễn, Ammy Minh Khuê, Thùy Anh, diễn viên nhí Bảo Ngọc… Quách Ngọc Tuyên và Tín Nguyễn góp mặt trong dàn diễn viên “Lật mặt 8” sau thành công ở “Lật mặt 7”. TikToker Lê Tuấn Khang cũng là một trong những nhân tố gây chú ý khi qua vòng casting “Lật mặt 8”. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim, Lý Hải khẳng định không ngại làm việc với các bạn trẻ, nhà sáng tạo nội dung chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất vì đề cao sự hợp vai hơn là danh tiếng. Đặc biệt, cơ hội dành cho các diễn viên là như nhau, không phân biệt diễn viên có thâm niên hay gương mặt mới chưa qua trường lớp.