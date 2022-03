Lật mánh khóe tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy vùng biên giới Tây Ninh

Sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 16h30 ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, Công an TP Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác chia làm 2 tổ công tác bất ngờ đột kích 2 địa điểm trên địa bàn. Tại một căn nhà thuộc khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh, Công an bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Trần Quốc Khải (SN 1968, ngụ thị xã Hòa Thành), Nguyễn Minh Trung (SN 1991, ngụ TP Tây Ninh), Nguyễn Tiến Triển (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu), Nguyễn Hoàng Danh (SN 1987, ngụ TP Tây Ninh). Tang vật thu giữ gồm: Khoảng 3kg ma túy các loại, 2 cây gậy 3 khúc, 6 cây dao tự chế, 2 điện thoại di động...

Tại khu vực thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Công an bắt giữ Phan Thị Nương (SN 1994, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Thành Tín (SN 1996, ngụ huyện Bến Cầu). Công an thu giữ tang vật, gồm: 1,5kg chất ma túy các loại, 2 điện thoại di động, 1 xe ôtô cùng một số chứng cứ khác có liên quan. Tổng số lượng ma túy Công an thu giữ ở 2 địa điểm là 4,5kg (trong đó có 6 bánh heroin). Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên là của Khải và Nương. Chúng đã qua Campuchia nhận ma túy từ đối tượng khác, vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công mỗi người 20 triệu đồng/chuyến.