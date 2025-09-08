‘Lật kèo’ cao tay, cô gái bóc trần kẻ giả danh Công an TP Hà Nội

Theo đó, một đối tượng mặc trang phục giống công an với biển tên Phạm Anh Tuấn, chức danh Trưởng phòng, gọi video cho cô gái thông báo Ban chuyên án Công an TP Hà Nội đang xác minh đường dây có đối tượng tên Nguyễn Anh Tân, liên quan đến việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Ngay từ đầu, giọng điệu của kẻ giả danh đã đầy chất thẩm vấn: “Em có đặt đồ nào giao tới Cái Bè không?”. Cô gái bình tĩnh đáp: “Dạ không, em ở Tiền Giang nhưng không phải Cái Bè”.

Hắn liên tục gặng hỏi địa chỉ, thói quen mua hàng của cô để “dẫn dắt” vào câu chuyện chuyên án, rồi bất ngờ yêu cầu: “Hiện tại chị có ra Công an TP Hà Nội làm việc trực tiếp với chúng tôi được không? Ra để nhận dạng đối tượng Nguyễn Anh Tân này, hiểu chưa?”.