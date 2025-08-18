Lật bè chở 17 người trên biển Quảng Ninh, 2 người tử vong

Ngày 18/8, UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 17/8 trên biển tại khu vực Ba Hòn khiến 2 người thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 17/8, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an Đầm Hà xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

Chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh (SN 1980, trú thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà), để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải (xã Đầm Hà) làm công việc nuôi ngao. Trong lúc di chuyển gặp giông lốc khiến chiếc bè bị lật.