Laptop văn phòng màn hình Full HD hoặc 2K: Lựa chọn nào tốt cho mắt và công việc?

Tại sao màn hình laptop quan trọng với dân văn phòng?

● Đọc và soạn thảo tài liệu: Văn phòng cần làm việc với Excel, Word, Google Docs hoặc email. Màn hình sắc nét giúp đọc nội dung dễ dàng.

● Trải nghiệm đa nhiệm: Làm việc cùng lúc nhiều ứng dụng, tab trình duyệt và cửa sổ văn bản yêu cầu độ phân giải cao để hiển thị đủ thông tin.

● Bảo vệ mắt: Màn hình chất lượng tốt, tần số quét ổn định, độ sáng và độ tương phản phù hợp giúp giảm mỏi mắt, khô mắt khi làm việc lâu.

● Trực quan hình ảnh và đồ họa: Một số công việc sử dụng laptop văn phòng cần chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế slide hoặc báo cáo. Màn hình màu chính xác sẽ hỗ trợ tốt hơn.

Full HD hay 2K – Ưu và nhược điểm