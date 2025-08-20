Lập nhóm ‘hở ra là cho chim ăn’ để lén lút tuồn hàng lậu qua sân bay Nội Bài

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Đinh Quang Tiến (SN 1990), Lê Thị Quỳnh Anh (SN 1995, đều ở Hà Nội) và Trần Văn Tiến (SN 1991, ở Hải Phòng), Ngô Chí Công (SN 1995, ở Bắc Giang cũ) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, vào 23h30 ngày 12/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra việc thông quan, nhập khẩu hàng hóa trên chuyến bay số hiệu JL0751 từ Nhật Bản về Việt Nam.

Cơ quan chức năng phát hiện các bị can có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa. Trong đó, Đinh Quang Tiến vận chuyển trái phép 78 kiện hành lý ký gửi và 9 túi hành lý xách tay trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Bị can Quỳnh Anh vận chuyển trái phép 15 kiện hành lý trị giá hơn 488 triệu đồng. Trần Văn Tiến vận chuyển trái phép 12 kiện hành lý và 1 kiện hành lý xách tay trị giá hơn 384 triệu đồng. Ngô Chí Công vận chuyển trái phép 8 kiện hành lý trị giá hơn 130 triệu đồng.